خلال اتصاله بالرئيس الأوغندي ..السيسي يدعو لصياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال بالرئيس الأوغندي يوري موسيفني مسألة استضافة أوغندا المرتقبة لقمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية، وأكد الرئيس على الحاجة إلى ضرورة صياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلاً عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوغندي "يوري موسيفني".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوغندي

وشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين، وذلك في ضوء الدور المحوري للبلدين في القارة الافريقية، خاصةً في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل.

