طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير "6042" مواطنا من الأمية بدورة أكتوبر "2024"

نجح طلاب جامعة المنوفية في تحرير "6042" مواطنا ومواطنة من الأمية بدورة أكتوبر 2024 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ "96153" مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية و خارج المحافظة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الاميه وتعليم الكبار فرع المنوفية

وأشاد القاصد بجهود طلاب الجامعة و مشاركتهم فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، مؤكدا علي حرص جامعة المنوفية علي دعم جهود الدولة المصرية في جميع المجالات فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسعيه الدائم لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا على أن محو الأمية تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

ووجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الشكر لمركز تعليم الكبار بكلية التربية والطلاب والكليات المشاركين في المبادرة و المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ومن جانبه أوضح الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحرص علي مشاركة الطلاب بفاعلية في مبادرة قرى بلا أمية، بالإضافة إلي مشاركة الطلاب فى القوافل المتكاملة التى تنظمتها الجامعة لقرى المحافظة وخارجها ، و المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ،موجها الشكر للطلاب ومركز تعليم الكبار .