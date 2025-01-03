مندوب فلسطين بمجلس الأمن: قوات الاحتلال نكلت بالأطباء في السجون ومات بعضهم

قال مندوب فلسطين لدي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأطباء و نكلت بهم في السجون ومات بعضهم تحت وطأة التعذيب، بحسب ما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضاف: "الأطباء في غزة يحاربون في معركة صعب الانتصار بها لكنهم لا يستسلمون، و المجتمع الدولي لم يستطع تقديم جزء من الشجاعة التي يتحلى بها الكادر الطبي في غزة."

وتابع: "لا يجب أن نعتاد الأمور المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، و لا مبرر لارتكاب الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني."

بينما قالت ممثلة الولايات المتحدة لدي مجلس الأمن: "يجب زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة في مواجهة الشتاء القارس."

وأضافت: "الطريق لايزال صعبا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة."