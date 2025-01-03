دوري أبطال أفريقيا.. لاعبو الأهلي يتفقدون ملعب 5 جويلية قبل مواجهة شباب بلوزداد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد أرضية ملعب 5 جويلية في الجزائر بعد وصول حافلة الفريق استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا بحثا عن الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد

يمكن مشاهدة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى دورى أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ترتيب مجموعة الأهلى



يحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

غيابات الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق برحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتسافر بعثة الأهلي إلى الجزائر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة المستبعدين كل من عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد.