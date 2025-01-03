رئيس جامعة الأزهر: الاستغفار في القرآن ليس مجرد طلب للمغفرة

قال الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، إن القرآن الكريم دائمًا يربط بين الاستغفار ونزول المطر بشكل مجازي، ويتمثل الربط في أن نزول المطر إشارة إلى استجابة الدعاء.

وأكد الدكتور سلامة داوود، خلال حلقة اليوم من برنامج “ بلاغة القرآن والسنة” المذاعة عبر فضائية “ الناس”، أن الله سبحانه وتعالى ربط في موضعين من القرآن بين الاستغفار ونزول المطر، وعند الحديث عن المطر، لا يستخدم القرآن كلمة السحاب بل يقول: 'يرسل السماء'".

وأضاف أن الاستغفار في القرآن ليس مجرد طلب للمغفرة، بل هو أيضًا سبب لزيادة البركة في الحياة.