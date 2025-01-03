من قمة المجد إلى 750 دولارًا.. جيان هداف غانا التاريخي يُعلن إفلاسه

أعلن أسامواه جيان، الهداف التاريخي لمنتخب غانا وأحد أبرز اللاعبين الأفارقة في جيله، عن إفلاسه التام، كاشفًا عن أن حسابه المصرفي لم يعد يحتوي سوى على 750 دولارًا أمريكيًا فقط.

بدأ جيان مسيرته الاحترافية عام 2003، وسرعان ما لفت الأنظار بفضل مهاراته التهديفية العالية، ثم تنقل بين أندية أوروبية وآسيوية مرموقة، من بينها أودينيزي الإيطالي، ورين الفرنسي، وسندرلاند الإنجليزي، بالإضافة إلى تجربته الناجحة في الدوري الإماراتي مع نادي العين.

أسامواه جيان يعلن إفلاسه

بلغ جيان قمة تألقه المادي خلال فترة لعبه في العين الإماراتي، حيث كان يتقاضى راتبًا أسبوعيًا قدره 200 ألف دولار، ثم انتقل إلى الصين ليصبح ثامن أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في العالم، حيث وصل راتبه الأسبوعي إلى 285 ألف دولار، وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

على الرغم من هذه المسيرة الحافلة بالعقود الضخمة والأموال الطائلة، كشف جيان عن تدهور مفاجئ في وضعه المالي، مؤكدًا أنه لم يتبق في حسابه سوى 750 دولارًا فقط.

ويرجع إعلان أسامواه جيان لإفلاسه؛ بسبب نزاع قضائي استمر لمدة 3 سنوات، ليضطر النجم الغاني إلى تسليم منزلين وبطاقتي فيزا ومحطة بنزين كان يملكها، بعد طلاقه من جفتي جيان، بالإضافة إلى دفع 1729 جنيهًا إسترلينيًا لأبنائه.