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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون ينفذون عمليتين عسكريتين وسط تل أبيب

الحوثيون
الحوثيون
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أعلن الحوثيون في اليمن، الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين وسط تل أبيب في إسرائيل.
وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن القوات نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة"، بحسب سكاي نيوز.
وأشار إلى أن "العملية الأولى استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين2" فرط صوتي أصاب هدفه بدقة".
واستهدفت العملية الثانية، وفقا لسريع، "هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا حققت هدفها بنجاح".

الحوثيين تل أبيب