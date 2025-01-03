محلل رياضي: فوز الأهلي فى مباراة الليلة يضمن صعوده مبكرًا

قال إيهاب المصري المحلل الرياضي بقناة «إكسترا نيوز»، إن فوز الأهلي يضمن صعوده مبكرا لكن هزيمة بلوزداد الثقيلة بالقاهرة تزيد من صعوبة المبارة.

وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: « النادي الأهلي قدم 3 مباريات فى المجموعة بـ 7 نقاط، واستطاع الحصول على انتصارين وتعادل كان أمام أورلاندو فى جنوب إفريقيا، وكان الفوز الأخير على شباب بلوزداد فى القاهرة بنتيجة كبيرة جدًا وهو 6 أهداف مقابل هدف وحيد».

وتابع: «شباب بلوزداد فرقة محترمة كبيرة وفى الشوط الأول قدم آداء مختلف أمام النادي الأهلي، وكان هو الأفضل والمسيطر والأخطر على مرمى النادي الأهلي، واستطاع إحراز هدف، ولكن سرعان ما أدرك كولر الموقف فى الشوط الثاني».

وأكمل المصري : «استطاعوا العودة بقوة كبيرة جدًا بـ 6 أهداف وبآداء ولا أروع، آداء يفتقده النادي الأهلي فى الفترة الأخيرة ولكن قدم آداء قوي جدًا فى الشوط الثاني هجوميًا ودفاعيًا وسيطرة واستحواذ».

وقال: «النادي الأهلي اليوم يسعي لمصالحة جماهيره مرة أخرى ولحسم التأهل مبكرًا عن المجموعة».