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الجمعة 03 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر جدول أعمال لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بعد غد الاحد بحضور ممثلي الحكومة  ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة ، بشأن النهوض بمنظومة النظافة بالاسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسة والفرعية  .
كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدمة من النائية نهي أحمد زكي بشأن العمل علي تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية .

فيما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين القادم بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة تقييم الاثر التشريعي المقدمة من النائية نهي أحمد زكي بشأن قانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية .


فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة بعد غد الاحد لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية . 
 

لجنة الطاقة تجمعات القمامة الخدمة المدنية لنظافة المحميات الطبيعية