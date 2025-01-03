ننشر جدول أعمال لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بعد غد الاحد بحضور ممثلي الحكومة ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة ، بشأن النهوض بمنظومة النظافة بالاسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسة والفرعية .

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدمة من النائية نهي أحمد زكي بشأن العمل علي تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية .

فيما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين القادم بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة تقييم الاثر التشريعي المقدمة من النائية نهي أحمد زكي بشأن قانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية .



فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة بعد غد الاحد لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية .

