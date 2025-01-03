ننشر جدول أعمال لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها يوم الاحد المقبل، و بالاشتراك مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن تطوير المدن الصناعية بمحافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية لتمكينها من تحقيق أهدافها.



فيما تعقد اللجنة اجتماعًا ليها يوم الاثنين القادم بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق بشأن:

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التوسع في المشروعات الاكثر جذبا للعمالة بمحافظة المنيا .

- تطوير المناطق الصناعية بمحافظة المنيا وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة.

فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له يوم الاحد القادم وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

