بعد 7 دقائق في البرتغال.. بلال مظهر يعود إلى الدوري اليوناني

أعلن نادي لاميا اليوناني، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم المصري الشاب بلال مظهر قادمًا من نادي إشتريلا أمادورا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يكشف نادي لاميا أي تفاصيل تتعلق بمدة عقده مع بلال مظهر أو القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن عقد صاحب الـ21 عامًا مع فريقه الجديد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

بذلك، يعود مظهر إلى الدوري اليوناني بعد فترة قصيرة قضاها في البرتغال، حيث لم يحظ بفرصة كبيرة للعب مع إشتريلا أمادورا، إذ اكتفى بالمشاركة في 7 دقائق فقط في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

يعتبر الدوري اليوناني بمثابة نقطة انطلاق مميزة لمسيرة بلال مظهر، حيث قضى العامين الماضيين في صفوف فريق الشباب لنادي باناثينايكوس.

بلال مظهر

بلال مظهر يسعى لاستعادة بريقه

وخلال هذه الفترة، شارك مظهر في 43 مباراة وسجل 11 هدفًا، ففي موسم 2021-2022، توج هدافًا للدوري اليوناني تحت 19 سنة برصيد 21 هدفًا.

كما حصد بلال مظهر جائزة هداف بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب في موسم 2022-2023، حيث سجل 9 أهداف، ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية.

على الصعيد الدولي، ارتدى بلال مظهر قميص منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا في فبراير 2023، كما انضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي وشارك في أولمبياد باريس 2024.

يرتدي بلال مظهر قميص فريق لاميا، الذي يعيش وضعًا حرجًا، حيث يتذيل جدول ترتيب الدوري اليوناني في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فقط من 16 جولة.