اقتصادية الشيوخ تناقش دارسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال الأحد

تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا بعد غد الاحد بحضور ممثلي الحكومة وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة دراسة الاثر التشريعي المقدمة من النائب سامح السادات بشأن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بنشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين 46 مكرا 2، 50 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر .

فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة بعد غد الاحد وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية .

