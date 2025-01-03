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الجمعة 03 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اقتصادية الشيوخ تناقش دارسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال الأحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا بعد غد الاحد بحضور ممثلي الحكومة وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة دراسة الاثر التشريعي المقدمة من النائب سامح السادات بشأن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بنشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين 46 مكرا 2، 50 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر . 
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة بعد غد الاحد وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية . 
 

بمجلس الشيوخ قانون سوق رأس المال قانون الضريبة