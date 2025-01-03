محافظ دمياط ينفي انهيار عقار إثر حريق

أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أنه لا صحة إلى ما تداول نشره حول انهيار عقار إثر اندلاع حريق بقرية الشعراء، مشيراً إلى التدخل الفوري من قبل وحدات الحماية المدنية وقيام الوحدة المحلية بمعاينة العقار فور السيطرة على الحريق للتأكد من سلامته الإنشائية، والتي أسفرت عن إزالة السقف والحوائط المتهالكة بالطابقين الأول والثاني العلوى لخطورتهما الداهمة بمتابعة من الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، منذ اللحظات الأولى من وقوع الحادث.



وفي توضيح لما تداول نشره بالمواقع الإلكترونية، بشأن انهيار عقار مكون من ثلاث طوابق بقرية الشعراء بجوار مستشفى سعد بدمياط، إثر اندلاع حريق وقع أمس الخميس، فإن محافظة دمياط قد أعلنت أنه لا صحة لذلك، فقد قامت الوحدة المحلية بالانتقال فورا إلى موقع الحادث، حيث تم معاينة العقار من خلال الإدارة الهندسية للتأكد من سلامته الإنشائية ، وتم إزالة بلاطات السقف والحوائط المتهالكة للطابقين الأول والثاني علوى لخطورتهما الداهمة.

وأهابت محافظة دمياط المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة ، وعدم تداولها منعاً للشائعات.



هذا ويشار إلى أنه تم متابعة آليات التعامل الفورى مع الحريق من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فور ورود البلاغ في الساعة العاشرة مساء أمس حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاسعاف لمواجهة الحريق وتقديم الاسعافات العاجلة لحالات الاختناق، ولم تحدث اي حالات وفاة.