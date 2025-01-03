محمد صلاح يؤكد رحيله عن ليفربول

فجر النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبله مع النادي، وتطورات مسألة تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

أثار محمد صلاح الجدل بتصريحاته في الفترة الأخيرة حول تجديد عقده مع ليفربول، بالرغم أنه يقدم موسميًا استثنائيًا مع الريدز هذا الموسم.

وازدادت التكهنات في الأسابيع الماضية حول مستقبل صلاح مع ليفربول، بشأن استمراره أو رحيله عن قلعة أنفيلد، ما فتح باب المفاوضات معه من جانب الأندية الأوروبية الكبرى وأندية الدوري السعودي للظفر بخدماته، والتوقيع معه لاعبًا حرًا وبشكل مجاني.

تصريحات محمد صلاح

وفي تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، كشف محمد صلاح عن جمود تام في مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.

قال صلاح: «موسمي الأخير في ليفربول؟ حتى الآن نعم، في الأشهر الستة الماضية، لم يحدث أي تقدم هناك».

وأضاف الفرعون المصري: «نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق أي تقدم في محادثات العقد الجديد مع ليفربول، لذلك نحتاج فقط إلى الانتظار ونرى».

واختتم محمد صلاح حديثه: «أمنيتي حقًا أن أحقق لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا العام، كما قلت هذا سيكون عامي الأخير لذلك هو هدفي».

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، كما يعتلي قائمة صانعي الأهداف بـ13 هدفًا.