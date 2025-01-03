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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد تشغيل رافع مياه حى الصداقة الجديدة

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد رافع حى الصداقة الجديدة
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 تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رافع حى الصداقة الجديدة لمياه الشرب للإطمئنان على تشغيل الرافع بكامل قدرته والتى وصلت إلى 186 لتر / ثانية ، وهو أعلى من المعدل المطلوب للرافع بقدرة 175 لتر / ثانية مما ساهم فى إنتظام ضخ مياه الشرب ووصولها بشكل تدريجى للأدوار العليا لتغذية العمارات السكنية بحى الصداقة لإنهاء مشكلة عدم إنتظام وصول المياه إلى الحى خلال الأيام الماضية .

محافظ أسوان يتفقد رافع حى الصداقة الجديدة 

وأثناء تفقده لمكونات المحطة برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس طارق رفاعى مساعد وزير الإسكان ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الأيام الماضية شهدت ملحمة من العمل والجهود المكثفة للتغلب على مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب عن أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس ، والمناطق الواقعة على طريق السادات .

مراقبة ضخ المياه بشكل مستمر من خلال الأطقم الفنية

مؤكداً على أنه يتم مراقبة ضخ المياه بشكل مستمر من خلال الأطقم الفنية للإطمئنان على إنتظامها بشكل كامل .

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