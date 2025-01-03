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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد طرحها بأيام.. "إحساسي بيك" للمطرب محمود راتب تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

محمود راتب
محمود راتب
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اقتربت أغنية "احساسي بيك" للمطرب محمود راتب من تحقيق مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الغنائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "إحساسي بيك" من كلمات وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني وإنتاج العندليب للإنتاج الفني .

وتقول كلمات الأغنية: 
احساسي بيك
أعلى من احساسي بنفسي 
كل كلمة بقولها ليك 
فيها باحس بنفسي
ولا يوم اعيش 
لو انت حبيبي بعيد 
دا انا قلبي ليك 
كأنه في عيد 
ولا اي كلام 
هيوصل احساسي بيك 
دا كل الغرام 
في قلبي قليل عليك

وكان المطرب محمود راتب قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قلبت بجد"، من كلمات مصطفى عبدالرحمن ، وألحان محمود راتب ، وتوزيع وليد ميمني ، وتم تصويرها في بيروت، بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح  .

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=955331050021462&id=100066337275332&mibextid=wwXIfr&rdid=mYIztJquzcHAUHK1#

محمود راتب أغنية احساسي بيك يوتيوب قلبت بجد