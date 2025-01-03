صحة الشيوخ: الدولة تجاوزت التحديات الصعبة في 2024

قال الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات الصعبة سواء على الصعيد الداخلي أو العالمي، إلا أن الدولة المصرية وبفضل قيادتها السياسية الواعية تمكنت من تجاوز هذه التحديات بنجاح، مشيرًا إلى قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية بفاعلية.

ونوه خضير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بتصريحات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي التي أكد فيها وجود نمو كبير في الاقتصاد المصري في كافة القطاعات ودعوة للقطاع الخاص لزيادة مشاركته.

وأشار إلى أن تحقيق جميع قطاعات الاقتصاد المصري نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة. وزيادة دور القطاع الخاص والذي أصبح له دور أكبر في المشاركة والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويفتح أمامه آفاق كبيرة.



وشدد خضير على أن نجاح مصر وفق تأكيدات رئيس الوزراء أن سداد 39 مليار دولار من التزاماتها المالية الدولية، يؤكد أن الدولة المصرية تملك خططًا محكمة لسداد جميع التزاماتها المستقبلية دون التأثير على استقرار الاقتصاد.

واختتم بالإشادة باستمرار الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي، في مواصلة العمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف القطاعات، مضيفا بأن مصر خرجت من الأزمة وعام 2025 سيكون عام جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية.

