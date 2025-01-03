قوات صومالية وأمريكية تنفذان عملية عسكرية مشتركة ضد "داعش" شمال البلاد

نفذت قوات ولاية بونتلاند الإقليمية الصومالية والقوات الجوية الأمريكية، عملية مشتركة استهدفت ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مناطق "جبال عل مسكاد" في محافظة "بري" شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم قوات الولاية العقيد فادجو في تصريحات له إن قوات الولاية بالتعاون مع القوات الصديقة، تمكنت من استهداف معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق "جبال عل مسكاد".

وأضاف أن "القوات تحركت نحو مخابئ الإرهابيين بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى تجمع كبير لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الصومالية تكثف بالتعاون مع القوات الصديقة هجماتها على مواقع الإرهابيين في الآونة الأخيرة، في مسعى مستمر للقضاء على التهديدات الأمنية.

جدير بالذكر أن قوات الولاية نجحت في قتل جميع العناصر الإرهابية التي شنت الهجوم قبل ثلاثة أيام وقتلت عناصر أجنبية، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم. ويواصل الجيش الصومالي ملاحقة فلول المتشددين الذين اعتادوا على قتل الأبرياء من المواطنين الرعويين، والسكان المحليين.