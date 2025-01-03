استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

استشهد 7 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، وجرح آخرون، إثر غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على مدينة غزة شمال القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال شنت غارات على حي الشجاعية بمدينة غزة; ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وسيدة، وجرح عدد آخر، جروح بعضهم حرجة.

وفي السياق، هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية والمرضى والعاملين في مستشفى العودة شمال قطاع غزة بقصف المستشفى على من بداخله، إذا لم يتم إخلائه. وكانت حرائق كبيرة اندلعت أمس في محيط المستشفى، نتيجة القصف المتواصل وإضرام قوات الاحتلال النار في محيطه.