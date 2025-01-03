بعد تجديد اعتماده ..مركز الأورام بجامعة المنصورة منارة علمية وطبية..وليد النحاس : نحتل المركز الأول عربيا وأفريقيا..باسل رفقي : الاعتماد من جمعيات أوروبية يمنحنا سمعة عالمية متميزة

مركز الأورام بجامعة المنصورة من المراكز الطبية الرائدة في مجال الأورام.. حقق نجاحات طبية كبيرة على مستوى الدول العربية والإفريقية، وتم تجديد اعتماد المركز مؤخراً من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية (ESGO)، وهو إنجاز مهم يعكس تميز خدماته الطبية.

وقال الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام إن تجديد اعتماد المركز من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية يمثل حدثًا بالغ الأهمية ، لأنه بذلك يعد المركز الأول في أفريقيا والدول العربية في الحصول على هذا الاعتماد، مما يعكس جودة خدماتنا الطبية .

وأضاف "النحاس" لـ"البوابة نيوز" اللجنة الموفدة من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية اجرت زيارة تفقدية للمركز، واطلعت على الإمكانيات المتاحة من تجهيزات طبية ومباني، كما تأكدت من استعدادات المركز لتقديم البرامج التعليمية والتدريبية الطبية المتخصصة.

وأكد أن "المركز يضم أحدث الأجهزة الطبية والبرامج التدريبية في مجال الأورام النسائية، ويجري عمليات جراحية متطورة. مشيرا إلى أن الجمعية الأوروبية أكدت أن المركز مؤهل لتدريب الأطباء المتخصصين في جراحات الأورام النسائية على مستوى عالمي .

وأشار "النحاس" إلى أن هذا الاعتماد له فوائد كبيرة، حيث يتلقى المركز طلبات تدريب من أطباء من الدول العربية والأوروبية، بسبب سمعته الممتازة عالميًا.

وأوضح أن "المركز يفتح أبوابه للتدريب في تخصصات أورام أخرى مثل أورام الثدي، مما جعله وجهة طبية دولية مشرفة".

وقال "النحاس" : "هذا الاعتماد يعود بالنفع على مصر وعلى جامعة المنصورة، لأن الأطباء المتدربين يساهمون في الترويج للسمعة المتميزة للمركز، كما يحقق المركز دخلاً ماديًا خلال فترة التدريب".

حول المعايير التي اعتمد عليها تجديد الاعتماد، ذكر "النحاس" أن اللجنة تفقدت العمليات الجراحية والأبحاث المنشورة في المجال، كما أجرت مقابلات مع المتدربين لاستطلاع آرائهم حول استفادتهم من المركز.

وأضاف أن "مركز الأورام هو الوحيد المعتمد من الجمعية الأوروبية ESGO في مصروأفريقيا، والوطن العربي في مجال جراحات الأورام النسائية."

في السياق ذاته، أكد الدكتور باسل رفقي، مدير وحدة التدريب بمركز الأورام ، أن تجديد الاعتماد يمثل قوة للمركز، مشيرًا إلى أن الاعتماد من جمعيات أوروبية ذات سمعة عالمية يعد مؤشرًا لجودة المعايير الطبية المقدمة.

وقال: "هذا الاعتماد يعكس التزام المركز بمعايير الجودة في تقديم خدماته التدريبية والطبية."

وأشار "رفقي" إلى أن مركز الأورام كان قد تقدم للاعتماد منذ ثلاث سنوات، لكن جائحة كورونا حالت دون إجراء زيارة للمركز. وفي ديسمبر الماضي، جاء وفد الجمعية الأوروبية لتفقد الإمكانيات والتأكد من استيفاء كافة الشروط.

وأعلن أن المركز حصل على الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهو ما يعزز سمعته على مستوى العالم في مجال الأورام النسائية".

وأشار رفقي إلى أنه يشترط فى الأطباء الراغبين في التدريب ان يكونوا قد أكملوا تدريبهم الأساسي في جراحة الأورام أو النساء وحصلوا على درجة الدكتوراة.

الدكتور "باسل رفقي " مدير وحدة التدريب بمركز الأورام بجامعة المنصورة