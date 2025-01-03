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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. باكورة إنتاج مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا مع انطلاق موسم توريد القصب

انتاج مصنع سكر ابوقرقاص
انتاج مصنع سكر ابوقرقاص
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أطلق مصنع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة 3 يناير2025، أولى باكورة إنتاجه للموسم الجديد عقب انطلاق موسم توريد محصول القصب امس الخميس .

من جانبه، أكد الكيميائى صلاح فتحى أن مصنع أبوقرقاص من أقدم مصانع السكر فى مصر و الشرق الأوسط ويضم المصنع نحو 1800 عامل بخلاف العمالة غير المباشرة مثل السائقين والعاملين في كسر وشحن القصب، مشيراً إلى أن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية سيساهم في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك من السكر، التي تتراوح ما بين 500 إلى 800 ألف طن سنويًا، ويُنتج المصنع جزءاً من إجمالي الإنتاج المحلي للسكر، والذي يتراوح ما بين 2.4 مليون طن إلى 2.8 مليون طن سنوياً.

وأكد العضو المنتدب أن الطاقة الإنتاجية العالية للمصانع تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة المساحات المزروعة بمحصولي القصب والبنجر، وفتح آفاق تصديرية جديدة.

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