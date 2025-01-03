نتنياهو يطالب بتأجيل جلسات محاكمته بسبب جراحة البروستاتا

قدم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، طلبا للمحكمة لإلغاء جلسات محاكمته في الأسبوعين القادمين بسبب إجراء عملية جراحية في البروستاتا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

ويأتي طلب نتنياهو بناء على توصية أطبائه بالراحة في منزله خلال هذه الفترة بعد إجراء العملية.

وبحسب الطلب الذي قدمه محاميه عميد حداد، للمحكمة، "بناء على وثائق الخروج من المستشفى، يتطلب رئيس الحكومة الراحة لمدة أسبوعين في منزله. وفي هذه الظروف، يطلب من المحكمة الموقرة إلغاء الجلسات المحددة للأسبوعين المقبلين".

وأشار الطلب إلى أن النيابة العامة وافقت على تأجيل الجلسات "بشرط أن يتم تنفيذ توصية الأطباء بالكامل"، بمعني أن يبقي رئيس حكومة الاحتلال في منزله للراحة وعدم مغادرته.

يشار إلى أن نتنياهو قد خرج من مستشفى "هداسا" أمس الخميس بعد أن أجرى عملية لإزالة البروستاتا يوم الأحد الماضي.