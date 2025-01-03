"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل احتجاز 5 رهائن فى سجن آرل جنوب فرنسا

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، عن تفاصيل احتجاز مسجون 5 رهائن في سجن آرل جنوب فرنسا، مؤكدًا أن ما حدث صباح اليوم لم يكن متوقعًا، خاصة أن سجن آرل لا يشهد ازدحامًا في عدد المسجونين الموجودين في هذا السجن.



وأضاف "شقير" خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بحسب السلطات المحلية وبعض من المعلومات الخاصة بسجن مدينة آرل أن الرهائن من بينهم أربعة يعملون في قطاع الصحة يعانون من أزمات نفسية ولهذا وزير العدل الفرنسي أكد، منذ قليل، عبر صفحته الخاصة بمنصة X أنه يتابع الوضع عن كثب مع قوات الأمن الموجودة والسلطات الخاصة بالسجن لمحاولة إخراج عملية الاحتجاز دون أي أزمات أو أي إصابات.

وأوضح أن محتجز الرهائن يعاني من أمراض نفسية ويحمل سلاحا أبيض، مشيرًا إلى أن مزيدًا من التفاصيل ستتضح خلال التحقيقات.