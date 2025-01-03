وزيرة خارجية ألمانيا تزور دمشق بسترة واقية للرصاص وتحدد شروطًا للتعاون

في خطوة غير مسبوقة، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقت بقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

الزيارة أثارت اهتمامًا كبيرًا على الصعيدين السياسي والإعلامي، خاصة أنها جاءت في ظل ظروف حساسة تشهدها المنطقة.

وظهرت بيربوك في مقطع فيديو متداول وهي تنزل من طائرة عسكرية مرتدية سترة واقية للرصاص، في إشارة إلى التحديات الأمنية المحيطة بالزيارة.

اللافت أن الوزيرة الألمانية ارتدت السترة قبل نزولها من الطائرة، ما يعكس الاحتياطات الأمنية المشددة التي رافقت رحلتها إلى سوريا.

قبل وصولها إلى دمشق، أكدت بيربوك موقفها الثابت بشأن شروط التعاون مع القيادة السورية الجديدة.

وفي تصريح أدلت به قبل مغادرتها ألمانيا، قالت: "لن تكون هناك بداية جديدة إلا إذا ضمن المجتمع السوري الجديد مكانًا لجميع السوريين، سواء كانوا نساءً أو رجالًا، ومن مختلف المجموعات العرقية والدينية، في العملية السياسية، مع تأمين حقوقهم وحمايتهم".

وفي إطار زيارتها، قامت بيربوك بجولة ميدانية شملت مواقع رمزية، من بينها سجن صيدنايا، الذي اشتهر بأنه رمز للقمع في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

ورافقها في الجولة نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، حيث أكدت الزيارة على أهمية المحاسبة والعدالة في إطار إعادة بناء سوريا.

الزيارة جاءت في وقت تحاول فيه ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي صياغة سياسة متوازنة تجاه سوريا، ترتكز على دعم التحول الديمقراطي وضمان حقوق الإنسان.