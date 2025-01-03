جوجل: بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تستهلك طاقة قادرة على إضاءة مدينة كبيرة

كشف الدكتور عماد زيتون مدير الهندسة في شركة جوجل، أن النموذج اللغوي الكبير (LLM) هو نوع متقدم من الذكاء الاصطناعي مصمم لفهم وتوليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية، وهناك طفرات هائلة جاري تحقيقها في هذا المجال.

وقال خلال حواره ببرنامج "العنكبوت" المذاع على قناة أزهري، إن هناك مخاوف من الاستهلاك الكبير للطاقة في النماذج اللغوية الكبيرة بالذكاء الاصطناعي، في ظل التأثير البيئي والتكلفة والتوسعة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالبيئة، فإن هذا النوع المتقدم من الذكاء الاصطناعي، يستهلك كميات هائلة من الطاقة، مما ينتج عنه انبعاثات كربونية تؤدي لتغيرات في المناخ، حيث أن بعض النماذج اللغوية الكبيرة، في بعض الأحيان تستهلك طاقة قادرة على أن تضيء ولاية كاملة أو مدينة كبيرة.

ومن ناحية التكلفة قال إنه يمكن أن تكون تكاليف الطاقة مرتبطة بالنماذج اللغوية الكبيرة مما يحد من الوصول إليها من قبل أصحبا الموارد المحدودة، مما يعيق عملية التوسع في المستقبل، مضيفًا :"نستهدف التوسع في الطاقات المتجددة، وتحسين الخوارزميات، حيث يقوم الباحثين بتطوير أساليب أكثر كفاءة عبر طاقة أقل".