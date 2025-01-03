محافظ الدقهلية يعلن مد أعمال سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن مد أعمال سوق اليوم الواحد المقام بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة يوم آخر ليستمر في العمل غدا السبت، وذلك انطلاقا من الإقبال على المنتجات المختلفة المعروضة بسبب انخفاض أسعارها عن سعر السوق، وتلبية لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة، مشيرا أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب يقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% - 30% .

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وجه للأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، بتعميم سوق اليوم الواحد ليشمل جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة على أن يكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتيسير الحصول على السلع في أقرب مكان وتقليل المسافات بين المواطنين وأماكن تسوقهم، وأن يتم اختيار أماكن السوق بما لا يعيق حركة المرور والسير أو يؤثر على المظهر الحضاري للشوارع وأن يكون في أماكن يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر.

وأشار محافظ الدقهلية أن السوق يضم مختلف السلع الغذائية من اللحوم البلدية والخضروات الطازجة والفواكه والسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والدقيق والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الضرورية والتي تمثل احتياجات الأسرة وذلك لتيسير حصولهم على احتياجاتهم بأسعار متميزة وبجودة عالية حيث يتم الحصول على المنتجات من المنتج مباشرة لتباع بسعر التكلفة داخل السوق.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تسعى بكل الوسائل لتوفير الخدمات المطلوبة في كل المجالات للمواطنين في أماكن إقامتهم، وأوضح أن الجهاز التنفيذي يعمل جميعا لتخفيف العبء عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وأهاب بالمواطنين الابلاغ عن أي شكوى تخص المنتجات المعروضة لحلها على الفور.

وأوضح أنه في سبيل تحقيق أهداف السوق وحسن سير العمل فيه فقد كلف لجنة تفتيش بالبقاء في السوق على مدار الساعة لمتابعة الأسعار والمنتجات بما يضمن الاستفادة القصوى للمواطنين من السوق.