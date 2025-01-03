رفع المخلفات والإشغالات بحى شرق مدينة مطاي بالمنيا

تابعت هويدة الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاي، حملات النظافة اليومية بالقري والاحياء تحت اشراف الساده نواب رئيس المركز أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينه.

حيث تم رفع المخلفات بحى شرق المدينة ، منطقه شرق المحطه وأمام وخلف مدرسه التجريبيه ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه



كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه حول النافورة بشارع الثوره وبشارع التجاره وشارع المدينه وشارع المدارس وشارع الثوره، ورفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره وأمام مدرسه الشعراوي

وأكدت المهندسه هويده الشافعى رئيس المركز على استمرار حملات النظافة اليوميه بالمدينة والقرى لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز خاصة في نطاق الكنائس، استعدادا لأعياد الميلاد، تحت إشراف الساده نواب رئيس المركز.