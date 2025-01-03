مصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوقوع مصابين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين جنوب غرب مدينة غزة، شمال القطاع.

في سياق متصل، قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل استهداف المخيمات في قطاع غزة، خاصة مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، مشيرا إلى استهداف شقة سكنية داخل أحد منازل المخيم.

وأضاف جبر، خلال رسالته على الهواء، أن سيارات الإسعاف والطواقم الإغاثية هرعت إلى المواقع المستهدفة بحثًا عن الشهداء والمفقودين والمصابين، موضحا أن منطقتي بيت لاهيا وجباليا تشهدان عمليات عسكرية وقصفًا مستمرًا من المدفعية الإسرائيلية منذ أكثر من 75 يومًا.

ولفت المراسل إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتقدم باتجاه مشروع بيت لاهيا، مستهدفة مستشفى كمال عدوان بإطلاق رشاشات ثقيلة وقذائف على بواباته الرئيسية، مؤكدا أن المستشفى، التي تعرضت لدمار واسع، تعد الوحيدة التي تقدم خدمات جزئية للجرحى والمصابين.