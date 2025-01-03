كلية الحقوق جامعة أسيوط تحتفل باليوبيل الذهبي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن احتفال كلية الحقوق باليوبيل الذهبي؛ بمناسبة مرور 50 عاماً، على إنشائها؛ ويتضمن الاحتفال الكثير من الفعاليات، وتستمر على مدار عام 2025.

وقال الدكتور المنشاوي: إن كلية الحقوق صرح شامخ للعلم، والثقافة في مصر، والعالم العربي، تخرج فيها رواد في القانون في وطننا العربي، فتحية طيبة لعلماء كلية الحقوق، عبر الأجيال المتلاحقة.



وأعرب رئيس جامعة أسيوط؛ عن فخره، واعتزازه بكلية الحقوق، والتي انطلقت رحلتها قبل نصفِ قرن؛ لترسخ قيم العدالة، وسيادة القانون، ولتكون صرحًا، ورمزًا للريادة الأكاديمية، ومنارة للعلم، والمعرفة في مصر، والوطن العربي.

وأكد الدكتور المنشاوي: إن الكلية تميزت منذ نشأتها عام 1975، وحتى الآن؛ بكونها مؤسسةً تعليميةً، تنمويةً، متعددةَ الأهداف، تعمل على إعداد خريجين مؤهلين؛ لممارسة الأعمال القانونية، وتسهم في نشر المعرفة القانونية، والبحث العلمي؛ في تخصصات القانون المختلفة، كما تسهم في خدمة المجتمع، وتنمية البيئة؛ من خلال نشر الوعي القانوني، وتقديم الاستشارات القانونية، والتدريب؛ في مجالات التخصصات القانونية، والشرعية، والاقتصادية المختلفة؛ حيث تقلد منسوبوها؛ مناصب قيادية داخل الجامعة، وخارجها.



وأوضح الدكتور دويب صابر عميد كليةالحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة؛ إن الاحتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على مسيرة الكلية من نشأتها منذ عام 1975م، والتطورات التي شهدتها على المستويات التعليمية، والبحثية، والمؤسسية، والخدمية، وأبرز الشخصيات التي أسهمت في ذلك، وما قدمته الكلية، وأساتذتها، وباحثوها، وخريجوها، ومسيرتها من إسهامات فكرية، وبحثية، ومهنية للقانون، فضلاً عن مشاركاتها المجتمعية؛ في التصدي لقضايا المجتمع، عبر 50 عاماً، وطرح الرؤى، والتصورات العلمية المفيدة؛ في تقديم بعض الحلول لهذه المشكلات.

وأضاف عميد كلية الحقوق: إنه تم تشكيل لجنة تنسيقية؛ لتنظيم فعاليات الاحتفال برئاسته، وتضم الدكتور رجب محمد الكحلاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الأنشطة الطلابية، ورؤساء الأقسام، وأمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب.

وتتضمن فعاليات الاحتفال؛ تنظيم مؤتمر علمي، واستضافة شخصيات عامة، وافتتاح أعمال التطوير بالكلية، ومركز الحاسب الآلي، وقاعة مناقشات، وتطوير البنية التحتية، وتكريم الأساتذة الحاصلين على جوائز الدولة؛ بفئاتها المختلفة، ومن لهم إسهامات علمية، وتم تشكيل لجنة؛ لتحديد، واختيار المكرمين من الخريجبن البارزين من أبناء الكلية.

كما تهتم الاحتفالية؛ بتناول حاضر الكلية سواء بالنسبة للعملية التعليمية، والتقدم في هذا المجال؛ بتطوير لوائحها لمرحلتي الليسانس، والدراسات العليا، والتطور الملموس في دور الكلية؛ في خدمة مجتمعها ، والارتباط بقضاياه، والمساهمة في التصدي لها؛ في ضوء رؤية مصر 2030.