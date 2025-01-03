استشاري طب الأطفال: الأنيميا من أخطر الأمراض والسمنة قد تسبب الإصابة بالسكري

علق الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم التي تستهدف الكشف على الطلاب في الفئات الدراسية المختلفة، مؤكدًا أن من أهم الأشياء بناء جيل جديد صحي لا يعاني من أي مشكلات صحية، لافتًا إلى أن الأمراض في سن مبكر تؤدي إلى مشكلات عديدة مثل التقزم والسمنة.

وأضاف «المسلمي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الأطفال الذين يعانون من مرض التقزم يكونون أصغر حجمًا من الأحجام الطبيعية في المجتمعات، مشيرًا إلى أن مرض السمنة، الذي كان في الماضي يُعتبر شيئًا إيجابيًا ومثالًا للعز، قد تحول الآن إلى مرض، حيث يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب، وزيادة الكوليسترول في الجسم، وأمراض المفاصل، وارتفاع ضغط الدم، والسكري.

وشدد استشاري طب الأطفال على ضرورة الاهتمام بالأطفال منذ الصغر حتى لا يزيد وزنهم فوق المعدلات الطبيعية، مما يؤدي إلى أمراض في الكبر، مشيرًا إلى أن مرض الأنيميا من أخطر الأمراض ويجب أخذه على محمل الجد، ناصحًا بضرورة تناول الأطفال اللحوم لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات التي تساعد في الوقاية من الأنيميا.