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الجمعة 03 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيت الأبيض: بايدن سيتوجه إلى نيو أورليانز الإثنين المقبل

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى نيو أورليانز يوم الإثنين المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.
في سياق متصل، قال مكتب التحقيقات الفدرالي (F.B.I) عن منفذ هجوم نيو أورليانز، أنه مواطن أمريكي من تكساس، يبلغ 42 عامًا، واسمه شمس الدين جبار، يعمل وكيل عقارات وخدم لسنوات في الجيش، لكنه واجه صعوبات مالية وشخصية.

وكان شمس الدين جبار قد نشر سلسلة مقاطع فيديو على الإنترنت قبل أن يدهس مجموعة من المحتفلين برأس السنة بشاحنة مستأجرة في مدينة نيو أورليانز، مساء الأربعاء الماضي، مما أسفر الهجوم عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة حوالى 30 آخرين.

 

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