الجونة يتأهل لثمن نهائي كاس مصر بعد فوزه على القناة بهدفين

تأهل فريقا الجونة إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد فوزه على حساب القناة، في دور الـ32 من البطولة.

تقدم فريق الجونة على نظيره القناة ، بهدفين نظيفين في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ستاد خالد بشارة، ضمن مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



شهدت المباراة محاولة الجونة السيطرة على الكرة ، ليحرز أكيم الهدف الأول للجونة فى الدقيقة 45.

وأضاف سيف شيكا، لاعب الجونة، الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعد انفراد بحارس المرمى.

كان علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الجونة، قد أعلن عن تشكيل فريقه.

جاء تشكيل الجونة كالتالي

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد رضا، أحمد العش، أحمد عبد الرسول، وعصام صبحي

خط الوسط: نور السيد، رضا صلاح، وعبد الجواد تعلب. خط الهجوم، أكيم فافور، حسام أيفونا، وصمويل أوجو.

ضمت قائمة البدلاء كل من: حسن شاهين، أحمد شوشة، محمد محمود، سيف شيكا، محمود حسونة، مروان محسن، أحمد مجدي كهربا أرنو راندر يانالتيناينا، ومازن ياسر.

يحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز السادس عشر في دوري نايل برصيد ست نقاط ولم يحقق سوى فوز واحد وتعادل ثلاث مرات وخسر ثلاث مباريات.

في المقابل يحتل فريق القناة المركز العاشر في دوري المحترفين برصيد 19 نقطة من أربعة انتصارات والتعادل سبع مرات وخسارة أربع مباريات، ويقود القناة عبدالناصر محمد الذي تولي المسئولية الفنية خلفا لأحمد العجوز.