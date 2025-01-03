معتدل نهاراً وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غداً السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية، و مائل للدفىء علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الأنحاء، و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد غدًا السبت، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من غرب البلاد على السلوم ومطروح علي فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 7 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمي والصغري 11 درجة.