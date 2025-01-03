زي النهارده.. المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 3 يناير العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها :

عام 1496ليوناردو دا فينشي يفشل في تجربة آلة طيران كان قد صممها بنفسه.



عام 1521 البابا ليون العاشر ينزل الحرمان الكنسي بحق مارتن لوثر.



وعام 1777 قوات الثورة الأمريكية بقيادة الجنرال جورج واشنطن تهزم القوات البريطانية في معركة برنستون بولاية نيو جيرسي.



1809 المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي والذي وضع الأسس الحديثة للحفظ الغذائي.



عام 1874استلم الجنرال سيرانو رئاسة الجمهورية الإسبانية الأولى، وهو آخر رؤساء تلك الجمهورية.



وعام 1899 الولايات المتحدة تحتل كوبا.



وعام 1914 القائد العسكري العثماني أنور باشا يصبح ناظر الحربية في الدولة العثمانية.



وعام 1917 فرنسا والمملكة المتحدة تعترفان بالشريف حسين ملكًا على مملكة الحجاز.



عام 1924 العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف تابوت الفرعون توت عنخ أمون بعد نحو عامين من اكتشاف مقبرته.



عام 1935 إيطاليا الفاشية بقيادة بينيتو موسوليني تغزو الحبشة.



عام 1939 صدور أول نسخة من مجلة الثقافة المصرية.



وعام 1956 بداية البث التلفزيوني العراقي ليكون ثاني بلد عربي بعد مصر يدخل به البث التلفزيوني.



1959 - ألاسكا تصبح الولاية رقم 50 ضمن الولايات المتحدة.



وعام 1962 الولايات المتحدة تقطع علاقتها مع كوبا.



1970 كورت فالدهايم يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

1990 - الحاكم العسكري لبنما الجنرال مانويل نورييغا يستسلم للقوات الأمريكية التي شنت منذ ديسمبر 1989 حملة عسكرية على بنما من أجل القبض عليه وإسقاط نظامه.

عام 2004 تحطم طائرة مصرية كانت تقل سياحًا فرنسيين في طريقها من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة حيث سقطت في البحر الأحمر وأدى ذلك مقتل 148 شخص.



عام 2005 الكويت تعتقل عددًا من العسكريين الكويتيين بتهمة التخطيط لضرب القوات الأمريكية في الكويت.

عام 2006 رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين الشيخ رائد صلاح يعقد مؤتمر صحفي في شرقي القدس ويكشف في شرح مفصل وبالصور الموثقة فوتوغرافيًا وبالفيديو عن وجود كنيس يهوديٍ أسفل المسجد الأقصى وعن العديد من الغرف المستحدثة، وأضاف أن هناك مصمم يدعى «إلياف نحليلئلي» قام على مدار سنوات بإقامة سبع غرف تحت المسجد الأقصى.

عام 2015 جماعة بوكو حرام تُهاجم بلدة باجا مُسفرةً عن مقتل وتشريد المئات.

وعام 2016 منظمتا الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية والاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية تؤكدان اكتشاف العناصر أنون تريوم (لاحقاً نيهونيوم) وأنون بنتيوم (لاحقاً موسكوفيوم) وأنون سبتيوم (لاحقاً تينيسين) وأنون أوكتيوم (لاحقاً أوغانيسون) الكيميائية وإضافتها رسميًّا للسطر السابع من الجدول الدوري لمندلييف.

وعام 2019 المسبار الفضائي تشانج آه 4 التابع لِإدارة الفضاء الوطنية الصينية يهبط بِنجاحٍ على الجانب البعيد من القمر في سابقة هي الأولى من نوعها.

2020 - مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة أبي مهدي المهندس أحد قيادات ميليشيا الحشد الشعبي في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبًا في مطار بغداد الدولي.



عام 2024 مقتل 84 شخصًا في تفجيرين بمدينة كرمان الإيرانية، أثناء مراسم لإحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

