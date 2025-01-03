منتدى تشيلي يدعو إلى إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان المحتجز لدى إسرائيل

دعا منتدى السياسة الخارجية الدائم في تشيلي إلى إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، الذي اعتقل يوم السبت الماضي مع عشرات آخرين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال غارة على المستشفي في شمال غزة، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني اليوم الجمعة.

وأدان المنتدي بشدة اعتقال أبو صفية التعسفي ودعا وزارة الخارجية التشيلية إلى "اتخاذ موقف واضح والعمل من أجل إطلاق سراحه على الفور" وكذلك "ضمان سلامته."

وقال المنتدي: "يجب أن نلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية."

ونفت إسرائيل علمها بمكان أبو صفية، على الرغم من إعلانها على "اكس" (تويتر سابقا) أن مدير مستشفى كمال عدوان تم اعتقاله أيضا للاستجواب، مدعية أنه يشتبه في أنه ناشط إرهابي في حماس.