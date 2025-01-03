حميد الشاعري: السوشيال ميديا أعادت إحياء الموسيقى وزادت حريتها

في لقاء عبر بودكاست "للجميع أقوال أخرى"، احتفل الموسيقار حميد الشاعري بالعام الجديد 2025 كضيف مميز.

تحدث الفنان حميد الشاعري عن تأثير السوشيال ميديا على صناعة الموسيقى، واصفًا إياها بأنها سبب حقيقي للحرية الموسيقية، حيث منحت الأجيال الجديدة الفرصة لاكتشاف الأغاني القديمة وإعادة انتشارها.

أكد الشاعري على أهمية التعاون مع الفنانين الشباب، مشيرًا إلى أن نجاحهم يُضيف قيمةً له ولهم، ويستفيدوا من خبراته.

وبسؤاله عن بعض الانتقادات التي وجهت له، أضاف الشاعري أنه رغم الانتقادات التي تلقاها خلال مسيرته، لم يتخلّ عن تقديم ما يحب، لأن هذا هو مفتاح النجاح.

عن احتفالاته برأس السنة، أشار حميد إلى تقديم حفلاته ثم قضاء الوقت مع عائلته، متمنيًا أن يشهد العام الجديد حالة من الهدوء العالمي، بعيدًا عن الأزمات التي تؤثر نفسيًا على الجميع.

كشف حميد عن تفاصيل أغنيته الشهيرة "في سكوت"، موضحًا أنها كانت مخصصة لمصطفى قمر، ولكنه فاز بها في لعبة كوتشينة، لتصبح واحدة من أشهر أغانيه.

أكد حميد الشاعري أن حقوق الملكية الفكرية أصبحت أكثر حماية اليوم، مشيرًا إلى أن حصول المبدعين على حقوقهم يشجع على الإبداع دون قيود أو منع.

وعن خبر وفاة الملحن محمد رحيم، عبّر حميد الشاعري عن صدمته الكبيرة بفقدانه، وأضاف أن رحيم كان موسيقارًا مميزًا وصاحب بصمة لا تُنسى في عالم الموسيقى، وأن رحيله ترك فراغًا كبيرًا في الوسط الفني.