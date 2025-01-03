فاركو يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بعد الفوز على الترسانة بثلاثية

صعد فريق فاركو لدور الـ 16 من كأس مصر بعد الفوز على الترسانة بثلاثة اهداف مقابل هدف في دور الـ 32.

تقدم فاركو في الشوط الأول بهدف سجله شريف في الدقيقة 45

وأحرز عمر رضا في الدقيقة 46 الهدف الثاني .

وأضاف نداي الهدف الثالث لفاركو من متابعة لتسديدة وليد فرج التي تصدى لها الحارس ليجعلها ثلاثية في الدقيقة 65.

وقلص الترسانة الفارق في الدقيقة 72 عن طريق مازن خالد الذي سدد من الطرف الأيسر أرضية سكنت مرمى نديم.

وينتظر فاركو الفائز من لقاء غزل المحلة و سبورتنج والتي ستكون يوم الأحد لحسم الطرف الثاني من مواجهة فاركو.