شهداء ومصابون فلسطينيون إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الجمعة، إثر غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أطفال وجرح عدد من الفلسطينيين.

كما استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شارع اللبابيدي، غرب مدينة غزة.

واستشهد مواطن، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بشارع النصر غربي مدينة غزة.. كما استشهد فلسطينيان جراء قصف طيران الاستطلاع مركبة مدنية في منطقة التعابين جنوب الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بالصواريخ مستودعا يؤوي نازحين شرق دير البلح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح عدد منهم خطيرة، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين جنوب غرب مدينة غزة شمال القطاع.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على شارع المغربي بحي الصبرة غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

وقالت مصادر طبية إن 42 شهيدا استشهدوا، منذ فجر اليوم، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

من جهة أخرى، أصيب فلسطينيون بالاختناق، اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا، جنوبي نابلس، بالضفة الغربية المحتلة وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة بيتا الأسبوعية، بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

واستهدفت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف في محيط جبل صبيح، حيث اعتدت على طواقم إسعاف الإغاثة الطبية، وإسعاف بيتا.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب في منطقة جبل الطويل، وأصابته بجروح قبل أن تحتجزه.

وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالقدم في جبل الطويل، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منذ صباح اليوم منطقتي جبل الطويل و سطح مرحبا في مدينة البيرة، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خلال اقتحام بيت فوريك، شرقي نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بنابلس، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب (20 عاما)، بالرصاص الحي بالقدم، وجرى نقله للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة /بيت فوريك/، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم حاجزا عسكريا على مدخل قرية المنشية، جنوب شرقي بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قروي المنشية خضر أبو دية بأن قوات الاحتلال نصبت الحاجز العسكري على مدخل القرية، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات الفلسطينيين، ما أعاق حركة تنقلهم. واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، مدينة طوباس، وداهمت منزلا لأحد المواطنين في منطقة قشدة، جنوب غربب المدينة، وفقا لمصادر محلية.