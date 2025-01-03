انطلاق قافلة دعوية للواعظات من مسجد مصطفى اللحامي بالفيوم.. صور

أطلقت وزارة الأوقاف قافلة دعوية للواعظات من مسجد مصطفى اللحامي،التابع لإدارة الشواشنة، بمديرية أوقاف الفيوم، اليوم الجمعة 3 من يناير ٢٠٢٥م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: «ظاهرة زواج القاصرات.. أسبابها وسبل التصدي لها»، وذلك وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن، في إطار عناية الوزارة واهتمامها بدور المرأة في التوعية الدينية و إشراكها في الأنشطة الدعوية بكل أبعادها الدينية والعلمية والتثقيفية.

جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبحضور فضيلة الدكتور محمود الشيمي،مدير المديرية، والشيخ يحى محمد،مدير الدعوة، والشيخ فتحي عبد الفتاح، مسؤول الإرشاد بالمديرية، والشيخ دهمان أحمد، مدير الإدارة،وعدد من الواعظات المتميزات.

وفيها أشرن إلى أن زواج القاصرات جريمة، وأن الشرع الحنيف لم يحدد سنًّا معينًا للزواج؛ ولذلك فإن ما تعارف عليه القوم عرفًا عامًّا وسنّوه قانونًا يجب الالتزام به وعدم الخروج عليه، ما دام ما تعارفوا عليه لا يتعارض مع النصوص الشرعية قطعية الدلالة والثبوت، وهذا غلقًا لأبواب الفساد والفوضى.

وأكدت الواعظات أن أحوال عصرنا وظروفه وتبعات تكوين الأسرة تتطلب نُضجًا فكريًّا واجتماعيًّا، وقدرة على تحمّل المسئولية وتبعات بناء الأسرة؛ حتى لا يكون مصيرها الفشل، وتشريد الأبناء وتحطيمهم نفسيًّا، وضرورة تحقيق الباءة عند الزواج، وهي القدرة على تحمّل مسئولية الأسرة بكل جوانبها وتبعاتها، وضرورة الالتزام بالعقد الشرعي الرسمي الموثق لدى المأذونين الرسميين دون سواهم؛ حفاظًا على حق المرأة والطفل، وعلى كيان الأسرة والمجتمع.

وقد شملت القافلة،البرنامج التثقيفي للطفل، ومقرأة، ودروس لهن.

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