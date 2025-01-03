وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان قلعة شالى القديمة بواحة سيوة

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، قلعة شالى القديمة بواحة سيوة والتعرف على معالم وتاريخ القلعة التراثية التى كان يعيش فيها أبناء الواحة ويستخدمونها كحصن للحماية بداخلها.
ورافق وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح كلا من الدكتور عمرو حداد، وأشرف محمود رئيس الاتحاد النوعى للثقافة الرياضية، والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، ووليد منصور رئيس مدينة سيوة، ومحمد بكر نائب رئيس مدينة سيوة وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.
كما تفقدا عدد من البازارات والمحلات التجارية للمنتجات والمشغولات التراثية والبيئة المميزة بالواحة من منسوجات وملابس تحمل تطريز بالطابع السيوى وكذلك المشغولات الفضية واستغلال خامات الملح لصنع أبوجوارات مضيئه وغيرها.
وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمنتجات وما تتميز به مع أهمية تحقيق مزيد من المشاركات في المعارض الداخلية والخارجية.
وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان مركز التخاطب والتكامل الحسي
تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مركز التخاطب والتكامل الحسي تنفيذ برنامج الرياضة من أجل التنمية (لياقتي مهارتي) بمركز شباب سيوة؛ واطلع على الدور العلاجى والتأهيل لاطفال التوحد من خلال الأجهزة والامكانيات المتوفر ونجاح الاخصائيين في التعامل وعلاج عدد من الحالات والاطمئنان على تعاملهم مع الحالات وذويهم، كما أشاد عدد من ذوى الحالات بتوفير المركز بسيوة للتخفيف عنهم معاناة ومشقة السفر لتلقي العلاج خارج الواحة.
وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان مركز شباب سيوة
كما تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز شباب سيوة
ومتابعة عدد من الأنشطة والمهارات الرياضية لأبناء سيوة في الألعاب المختلفة ككرة القدم والكاراتية وشد الحيل الكراسي الموسيقية وغيرها، مشيدا بفعاليات وأنشطة مركز شباب سيوة وما يخرج من مواهب مختلفة لأبناء سيوة خاصة في الألعاب الفردية.
كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد وصل محافظة مطروح أمس الخميس؛ لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية.