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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ثلاثينية تذبح ابنها بقطعة زجاجة داخل شقة سكنية في الهرم

أرشيفية
أرشيفية
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شرعت سيدة ثلاثينية في قتل ابنها البالغ من العمر 17 عام ذبحًا بقطعة زجاج بسبب معرفته بوجود علاقة بينهما وبين أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "عبدالرحمن" 17 سنة، عامل توصيل طلبات "دليفري" مصاب بجرح قطعي بالرقبة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المصاب بسبب اكتشاف نجلها وجود علاقة بينهما وبين آخر و طالبها بإنهاء تلك العلاقة، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قامت خلالها المتهمة بكسر طبق زجاج وذبح نجلها والشروع في قتله.

وعقب تقنين الإجراءات، و استصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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