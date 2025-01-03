صدفة جميلة تجمع بين عيدي ميلاد إلهام شاهين والدتها.. فيديو

احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها وعيد ميلاد والدتها، الذي يحل اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت إلهام شاهين فيديو قصير على حسابها الشخصي يضم مجموعة من صور الاحتفال بعيد ميلادها، وبعض التكريمات من المهرجانات السينمائية والمسرحية، معلقة، من الصدف الغريبة فى حياتى إنى إتولدت نفس يوم عيد ميلاد أمى 3 يناير، أفتقد وجودها كل عام فى يوم ميلادها، الله يرحمها، عيد ميلادك فى الجنة يا أطيب وأحن وأرق وأجمل أم.

وتجري الفنانة إلهام شاهين تصوير مشاهد مسلسل "سيد الناس" الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الدرامي 2025، والذي تدور أحداثه بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون: عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، داليا البحيري، ومن تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

