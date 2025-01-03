ads
الجمعة 03 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتابع انتظام سوق اليوم الواحد بإمبابة.. اليوم

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بأمبابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة، و توافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين. 
وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن السوق يشهد توافد  من مواطني احياء امبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، نظراً لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية. 
وكلف محافظ الجيزة رئيس حي امبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعياً للتسهيل علي المواطنين والتخفيف عليهم.

محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح سوق اليوم الواحد بإمبابة اليوم الجمعة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع حي امبابة