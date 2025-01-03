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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 15 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق مصر إسكندرية بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ12 سيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس سياحي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الأتوبيس نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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