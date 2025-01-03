نجاحات العمران المصري.. تنفيذ 1.4 مليون وحدة ضمن مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها.. واساتذة تخطيط عمراني: تغيير حياة الملايين عبر التنمية العمرانية الشاملة والقضاء على العشوائيات أبرز الإنجازات

وضعت مصر أولوية لتوفير عيش كريم ومسكن آدمي للملايين من المواطنين عبر إطلاق مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية، لتتصدر مشروعات الإسكان النجاحات على مدار السنوات الماضية، فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق لتنمية المستدامة، من خلال تحقيق خطوات واسعة فى مجال التنمية العمرانية مستهدفة خلق مجتمع عصرى يلبى احتياجات المواطنين ويوفر لهم بيئة معيشية كريمة.

ونجحت وزارة الإسكان على مدار العقد الأخير في تحقيق العديد من الإنجازات والتي كانت في مقدمتها تنفيذ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة، فيما يجري تنفيذ نحو 350 ألف وحدة، ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.

الإسكان الاجتماعي على نصيب الأسد من المشروعات

واستحوذت مشروعات الإسكان الاجتماعي على نصيب الأسد من المشروعات حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج، ويجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 193 مليار جنيه، بينما احتل محور الوحدات السكنية البديلة لقاطني المناطق العشوائية التي تم تطويرها، المرتبة الثانية في عدد الوحدات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 5.4 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 67.9 مليار جنيه، في حين توزعت باقي الوحدات على مشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر - دار مصر)، والإسكان المتميز (جنة - الفيلات)، وذلك من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية الملائمة لهم.

وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نجحت وزارة الإسكان في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والمشروعات الخدمية، حيث تتولى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، في 25 مركزاً بـ10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، حيث تم وجارٍ تنفيذ 2710 مشروعات للصرف الصحى، و900 مشروع لمياه الشرب، و3642 مشروعاً للكهرباء والطرق والخدمات، وتزيد التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات على 182 مليار جنيه، من أجل تحقيق حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.

ومن أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة تم وجارٍ تنفيذ 279 مشروعًا سكنيًا، تضم 81318 وحدة سكنية، وأكثر من ألفى محل تجارى، بتكلفة نحو 19 مليار جنيه، وكذا تم وجارٍ تنفيذ 478 مشروعاً للطرق، بأطوال 5820.5 كم، بتكلفة تزيد على 62 مليار جنيه، وفى قطاع الخدمات، تم وجارٍ تنفيذ 619 مشروعًا خدميًا، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، وفى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، تم وجارٍ تنفيذ 2195 مشروعاً، بتكلفة نحو 254 مليار جنيه، هذا بخلاف مشاركة الوزارة مع جهات الدولة فى مشروع محطتى معالجة الصرف الزراعى (المحسمة – بحر البقر)، بتمويل قدره نحو 16 مليار جنيه، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق والخدمات والطرق بالمدن الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 226 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة تزيد على 94 مليار جنيه، و1516 مشروعاً خدمياً، تغطى جميع الخدمات التى يحتاج إليها سكان المدن الجديدة، بتكلفة إجمالية تزيد على 17.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 18216 كم طرق، و136 كوبرى، و20 نفقاً للسيارات، و42 نفقاً وكوبرى للمشاة.

وفي هذا الشأن، يؤكد أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور إسماعيل الشيمي، أن الدولة المصرية نجحت في تغيير حياة الملايين من خلال تطوير الواقع المكاني من خلال التنمية العمرانية الشاملة وتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير الملايين من المساكن المطورة عبر مشروعات كبيرة نجحت في تحسين حياة الملايين من شباب مصر.

وأضاف "الشيمي" أن توفير المسكن المناسب يعد تحقيق غاية إنسانية حقيقية، فمشروعات مثل الأسمرات وبشاير الخير، نقلت حياة المواطنين من سكان المناظق العشوائية وغير الآمنة إلى مساكن آدمية تضمن لهم الحقوق الأساسية والمسكن الملائم.

وتابع: "تحقيق التنمية الشاملة في العمران المصري تم من خلال توفير خدمات اجتماعية مهمة مثل التعليم والصحة والخدمات العامة مثل البنية التحتية والفوقية، بهدف تكملة عملة التنمية المتسدامة في المناطق المطورة.

من جهته قال سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني، إن مشروعات التنمية العمرانية المتمثلة في العديد من المشروعات السكنية نجحت في حل معضلة كبيرة، وهي القضاء على الإسكان العشوائي في مصر والذي كان يتجاوز الـ 84%.

وأضاف "فرج" أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالمشروع القومى لتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعى ، لتسطر قصة نجاح جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية، ويعد مشروع تطوير وإزالة المناطق العشوائية الخطرة المشروع الذي حطم كل التحديات أمام الإرادة السياسية لدولة 30 يونيو.