في معرض الكتاب.. منى مصطفى تشارك بـ"رحلة الحكايات من الشرق القديم إلى العالم"

تشارك الكاتبة منى مصطفى بكتاب جديد بعنوان "رحلة الحكايات من الشرق القديم إلى العالم" الصادر حديثا عن دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع، خلال فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس صالة ١ جناح A39، في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير 2025.

خلال الكتاب تكتشف الكاتبة منى مصطفى كيف استعار الغرب أقوى وأقدم حكاياتنا ليصنع مجده الخاص، فيأخذك المنجز في رحلة عبر الزمن من الأدب المصري القديم، وأداب بابل وآشور، مرورًا بالأدب السوري الموغل في القدم حتى يصل بك إلى أعمال أدبية وسينمائية حديثة جدًا، تاركًا للقارئ فرصة للتفكير والمقارنة كأنه لغز صغير وعلى القارئ حله، فالكتاب لمحبي الأدب، وقراء التاريخ، وعشاق السينما.

يشار إلى أن الكاتبة منى مصطفى صدر لها مجموعة قصصية عام 2018 تحت عنوان "مصافحة الجدران"، ورواية "المرجيحة" يناير 2022 وقد حققت الرواية أعلى نسبة مبيعات في الدار عام إصدارها، كما أسست صالون ثقافي أدارت من خلاله عددا من الندوات مع كبار الكُتَّاب والمُبدغين، ومنهم: الروائي والصحفي عمر طاهر، الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال، الروائية نور عبدالمجيد، الإعلامي تامر أمين، راهب القصة سعيد الكفراوي، المخرج عصام الشماع، نقيب التشكيليين السابق د. أحمد نوار، أستاذ النقد المسرحي د. سيد الإمام وغيرهم من المبدعين المصريين.