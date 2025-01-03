بالصور .. هيفاء وهبى تتصدر التريند وتستعد لتصوير "المشتبه الرابع" أول فبراير

تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب النجاح الكبير الذى حققه حفلها ليلة رأس السنة بمدينة دبي الإماراتية.

شهد الحفل لافتة sold out قبيل إقامته بأيام وأحيته هيفاء منفردة دون وجود أى فقرات مشاركة لها وهو من الصعب أن يغامر به منظمي الحفلات فى هذه الليلة حيث يدرجون عادة برنامجا يضم اكثر من فنان لضمان تحقيق أقصى حضور جماهيري .. لتكسر هيفاء القاعدة وتحقق بمفردها حضورا أكثر من المتوقع من مختلف الجنسيات العربية ويفوق الطاقة الاستيعابية لمكان الحفل.

واشعلت النجمة هيفاء وهبى الحفل بعدد كبير من اغانيها الرومانسية والاستعراضية المميزة التى تالقت بها طوال مشوارها الفنى والتى امتدت لقرابة الساعتين وسط أجواء من البهجة والتفاعل امتد طوال تواجدها على خشبةالمسرح .. وحرصت فى بداية الحفل على شكر الجمهور لحفاوة الإستقبال ووجهت لهم تهنئة بالعام الجديد وتمنت لهم تحقيق كل امانيهم.

على جانب آخر تستعد هيفاء وهبي لتحضيرات ملابس شخصيتها بمسلسلها الجديد " المشتبه الرابع" على ان تبدأ تصوير مشاهدها الأولى مع بداية شهر فبراير القادم مع المخرج الأردني ليث الربايعه والمؤلف اللبناني المصري مينا دكران.

وكانت هيفاء وهبي قد كشفت فى تصريحات صحفية ان ما جذبها بقوة ل "المشتبه الرابع" هو جرأة القصة وحداثة الفكرة التي تعد الأولى في تناولها بالدراما العربية بالإضافة إلى تحديات الشخصية التى تجسدها والتى تطلب المزيد من التركيز والمجهود الكبير لإيصال الرسالة بكل ما تحمله من جرأة وتشويق.

وأكدت هيفاء انها تضع كل تركيزها واهتماماتها بال "المشتبه الرابع" كي يخرج بأفضل شكل متكامل الأركان للمشاهدين لانه بالفعل يختلف كليا وتفصيلا عن ما سبق وقدمته في السينما والدراما ويستحق ان تتفرغ و تنعزل عن العالم الفترة القادمه من أجله.

واشارت النجمة اللبنانية الى ان "المشتبه الرابع" يحمل العديد من الأسئلة التي تحمل اكثر من اجابة بوجهات نظر متختلفة وبالتالي تكشف عن بعض الجوانب الهامة والعقد والأشكالات بالنفس البشرية التي تتعرض لمواقف وضغوطات موروثة وحياتيه متباينه.

"المشتبه الرابع" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والاردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.

كما يتم تصوير احداث العمل بعدد من الدول الأوروبية وروسيا وشرق آسيا وهو تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعه وانتاج بيروت برودكشن.. و من المقرر ان يعرض العمل مع بداية من منتصف عام 2025 القادم وعلى 3 مواسم متتالية على إحدي المنصات الرقمية العالمية.