الأحد.. حسين حمودة في ضيافة الثقافة ببيت الشعر العربي

ينظم بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" -خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حلقة نقاشية جديدة من حلقات "القاهرة النقدية ناقد ومشروع"، حيث تعقد الحلقة لمناقشة المشروع النقدي للأكاديمي والناقد حسين حمودة، وذلك في السادسة مساء الأحد ٥ يناير.

يدير الحلقة الناقد "أحمد حسن عوض" ويشارك في الأمسية كل من النقاد "د.سامي سليمان"، "د.ناهد راحيل"، "الدكتور اسراء بدوي"، "الدكتور محمود عبد الباري".

تخرج الناقد "حسين حمودة" فى كلية الآداب قسم اللغة العربية -جامعة القاهرة، ويعمل حاليًا أستاذاً للأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة، ويرأس تحرير مجلة "فصول" الأدبية، كما يشغل منصب نائب مقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ ديسمبر 2015. فاز بجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عن مؤلفاته العديدة فى النقد منها "الرواية والمدينة نماذج من كتاب الستينات فى مصر"، كتاب "فى غياب الحديقة حول متصل الزمان والمكان فى روايات نجيب محفوظ"، و"ميادين الغضب قراءات فى روايات مصرية"، وله أيضا مختارات قصصية من عيون القصة المصرية و قد جاء فوزه بالجائزة تتويجا لرحلة طويلة مع النقد والإبداع.

وتسعي حلقة القاهرة النقدية إلى إعادة النقد للمشهد الثقافي والإلتفات مجددًا للمشاريع النقدية الفارقة ومناقشتها والوقوف على نقاط تميزها وجدتها ، كما تسعى إلى توحيد جهود النقاد وتواصل الأجيال النقدية بعضهم ببعض وفتح سُبل الحوار بينهم.

المبادرة تبناها بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في ديسمبر الماضي ليكون مقرًا دائمًا لها في كل لقاءاتها القادمة. وعنها يقول الشاعر "سامح محجوب" مدير بيت الشعر العربي : إنها بداية واعدة لمشروع ثقافي كبير وجاد، ووَعد بالمزيد من الزخم والنجاح في حلقاتها القادمة.