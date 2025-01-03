في وداع أحمد عدوية.. نجوم الفن والغناء يرثون إمبراطور الأغنية الشعبية

سارع نجوم الفن والغناء في نعي النجم الراحل أحمد عدوية، والذي رحل عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد صراع طويل مع المرض، وبكلمات مؤثرة قدم نجوم المجتمع المصري، كلمات رثاء ونعي للراحل وأسرته.."

كريم عبد العزيز "ستظل في ذاكرتنا"

نعي الفنان كريم عبد العزيز المطرب الشعبي أحمد عدوية، وبكلمات مؤثرة علق كريم عبدالعزيز "البقاء لله في وفاة نجم الأغنية الشعبية الأصيل أحمد عدوية، اللي كلنا كبرنا على أغانيه، ستظل دائما في ذاكرتنا جميعاً، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

جابر الخواطر

ونعي الفنان محمد عدوية والده المطرب الشعبي أحمد عدوية، بعد رحلة طويلة مع المرض.

ونشر الفنان محمد عدوية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشورًا ينعي فيه والده.

وجاء منشور الفنان محمد عدوية "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب،حنون القلب،جابر الخواطر".

و نعى الفنان محمد فؤاد المطرب الشعبي أحمد عدوية، بعد رحلة طويلة مع المرض.

ونشر الفنان محمد فؤاد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للراحل أحمد عدوية ليشارك بها جمهوره.

وجاء منشور الفنان محمد فؤاد "إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والأسي وفاة المغفور له بإذن الله الفنان الكبير أحمد عدوية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

نقابة المهن التمثيلية تنعي الراحل

نعت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الراحل أحمد عدوية، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

وفي بيان لنقابة المهن التمثيلية جاء فيه "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير أحمد عدوية.



وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقدم نعي الراحل عدد كبير من النجوم في كل المجالات بين الفن والغناء والإعلام، وأبرز تلك الأسماء الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنان مراد مكرم، والفنان تامر حسني، والمطرب حمادة هلال، محمد حماقي، نقابة المهن الموسيقية، حكيم، وائل جسار، الإعلامي عمرو أديب، خالد سليم، يوسف الشريف، إلى جانب السيد أحمد هنو وزير الثقافة، وغيرهم الكثير من رموز المجتمع المصري.