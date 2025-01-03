تعرف على عقوبات الجولة السابعة من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش:

إيقاف حميد ماو مكامي لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد

مباراة الزمالك والاتحاد :

إيقاف عبدالغني محمد عبدالغني رضوان لاعب الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الجونة وبيراميدز :

إيقاف كرونسلاوف يورنيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15000 جنيه وذلك بسبب الطرد للمرة الثانية.

مباراة فاركو وسموحة :

إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مباراة زد أف سي وبتروجيت :

إيقاف حمدي علاء السيد لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15000 جنيه وذلك بسبب الطرد للمرة الثانية.

إيقاف السيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي :

انذار إداري فريق مودرن سبورت وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب أشراك لاعب لا يحق له الاشتراك قانونا.

مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي:

إيقاف أسامة فيصل أحمد لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.